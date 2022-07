Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Δεν είναι προς πώληση ο Κριστιάνο Ρονάλντο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή τους.

«Βόμβα» έριξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την απόφαση του να ζητήσει να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς θέλει να πάει σε ομάδα που θα αγωνίζεται στο Champions League και θα διεκδικεί τίτλους με αξιώσεις. Φυσικά για τον Πορτογάλο δεν θα είναι δύσκολο να φέρει πρόταση με τις Τσέλσι, Μπάγερν και Νάπολι να τον διεκδικούν. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μπορεί να μην εξέδωσαν ανακοίνωση, όμως μέσω διαρροών έκαναν γνωστή τη θέση τους για την υπόθεση του «CR7».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Athletic», Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι άνθρωποι της ομάδας τόνισαν πως ο Πορτογάλος σταρ δεν είναι προς πώληση, καθώς είναι καταλυτικός στα πλάνα του Έρικ Τεν Χαγκ και «υπενθύμισαν» πως δεσμεύεται με το κλαμπ για ακόμα ένα χρόνο βάσει του συμβολαίου που είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2021. Άξιο αναφοράς είναι πως οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «βράζουν» για τη συνάντηση του εκπροσώπου του Κριστιάνο, Ζόρζε Μέντες με τον νέο ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι.

