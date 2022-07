Ο Τζέιμι Κάραγκερ σχολίασε σε σκληρό τόνο την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφήνοντας «αιχμές» για τη συνεισφορά του Πορτογάλου τη φετινή σεζόν, αλλά και για το αν η αγάπη του για το κλαμπ τον οδήγησε να απορρίψει τη Σίτι.

Το σενάριο που έκρυβε την περισσότερη... λογική επιβεβαιώθηκε στην περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκτός Champions League και μακριά από το status της διεκδικήτριας τίτλων, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ζήτησε μεταγραφή σύμφωνα με τους «Times» και έβαλε αμέσως «φωτιά» τόσο στο μεταγραφικό παζάρι, όσο και στα social media. Μεταξύ των αντιδράσεων που προκάλεσε αναμενόμενα η είδηση-«βόμβα» ήταν και αυτή του Τζέιμι Κάραγκερ, ο οποίος τοποθετήθηκε σε «κυνικό» ύφος μέσω twitter κατά του CR7, κατακρίνοντας την αγωνιστική του επιρροή στη Γιουνάιτεντ αλλά και το κίνητρο πίσω από την απόφασή του να επιστρέψει στο κλαμπ το περασμένο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος αμυντικός της Λίβερπουλ και τηλεσχολιαστής του «Sky Sports» έγραψε:

«Ο Ρονάλντο έκανε αυτό ακριβώς που περίμενα ότι θα κάνει, σκόραρε γκολ αλλά έκανε την ομάδα χειρότερη. Το αίτημα για μεταγραφή επίσης καταργεί τη θεωρία ότι απέρριψε τη Μάντσεστερ Σίτι λόγω της αγάπης του για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Επίσης, γιατί τώρα; Μήπως του είπε ο Τεν Χαγκ ότι δεν τον υπολογίζει στα πλάνα του ή ότι θα έχει περιορισμένο ρόλο; Σίγουρα η καλύτερη στιγμή θα ήταν να το πει στο τέλος της σεζόν»





Also, why now? Has ETH told him he is not part of his plans or will play a limited role?? Surely the end of last season was the right time to tell the club 🤷‍♂️ #Ronaldo https://t.co/1NrY9hlXnT