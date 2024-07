Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να πληρώσει στην Μπάγερν Μονάχου πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ για τον Ματάις Ντε Λιχτ, έχοντας δεχθεί μέχρι στιγμής «άκυρα» από τον Βαυαρικό σύλλογο.

Ο Ματάις Ντε Λιχτ αποτελεί μεταγραφικό στόχο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Έρικ Τεν Χαγκ να ψάχνει στην περίπτωση του συμπατριώτη του την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής των Κόκκινων Διαβόλων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η Γιουνάιτεντ προσφέρει πολύ λιγότερα από αυτά που φαίνεται να ζητάει η Μπάγερν Μονάχου προκειμένου να παραχωρήσει τον Ολλανδό στόπερ. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό που δίνει η Γιουνάιτεντ δεν ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με τους Βαυαρούς να θέλουν πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, συν τα μπόνους.

Γι' αυτό και έχουν απορρίψει κάθε πρόταση που έχει κατατεθεί, ενώ η τιμή πώλησης του Ντε Λιχτ είναι ένα σημαντικό εσωτερικό ζήτημα για τον σύλλογο.

🚨🔴 So far, Manchester United are offering significantly less than €40m for Matthijs de Ligt!



FC Bayern have rejected every offer so far. They are firm about not negotiating on this. ManUtd (or another club) have to pay €50m plus bonus payments.



De Ligt‘s sale price is an… pic.twitter.com/BU18hvICMH