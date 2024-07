Μαγκουάιρ: «Μού έχουν πει ότι είμαι μέρος της μελλοντικής Γιουνάιτεντ»

Ο Άγγλος αμυντικός, Χάρι Μαγκουάιρ, σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο «Sky Sports» λέει ότι από όσο γνωρίζει είναι μέρος του μέλλοντος της Γιουνάιτεντ.

Ο Άγγλος αμυντικός, ο οποίος βρέθηκε κοντά στην έξοδο το περασμένο καλοκαίρι, είχε 22 συμμετοχές στην Premier League την περασμένη σεζόν, με τη Γιουνάιτεντ να υποφέρει από πολλούς τραυματισμούς στην άμυνα καθόλη τη διάρκεια του 2023/24. Ο ίδιος ο 31χρονος στόπερ, έχασε -λόγω τραυματισμού- τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του FA Cup και δεν έδωσε το παρών στο EURO 2024.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Sky Sports, ο Μαγκουάιρ ανυπομονεί για το μέλλον του στον σύλλογο του Μάντσεστερ, αφού του είπαν ότι είναι σταθερά εντός των μελλοντικών σχεδίων στο Ολντ Τράφορντ.Όταν ρωτήθηκε αν θέλει να παραμείνει στο «Όλντ Τράφορντ», είπε: «Εκτός αν ο σύλλογος μου πει ότι είμαι προς πώληση ή ότι δεν με θέλουν πια εκεί. Από όλα όσα έχω ακούσει και η δράση που μου έχει δείξει ο σύλλογος, είμαι μέρος του μέλλοντος και είναι καιρός να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτόν τον σύλλογο ξανά επιτυχημένο, διεκδικώντας τα μεγάλα τρόπαια».

🚨🔴 Harry Maguire on his future and links with Man United exit: “To be honest, everything I've heard is that I'm part of future here at Man United”.



“I'm ready to fight for the biggest trophies”, told Sky Sports. pic.twitter.com/0vNX2uLd2q