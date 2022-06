Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με το project στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σύμφωνα με το «Athletic», ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι, συζήτησε ήδη με τον Ζόρζε Μέντες για ενδεχόμενη μετακίνησή του CR7 στους Μπλε!

Ο Τοντ Μπόελι έχει αναλάβει προσωρινά ρόλο CEO στην Τσέλσι αλλά πάει να βάλει για τα καλά «φωτιά» στο μεταγραφικό παζάρι, εκδηλώνοντας πρόθεση για τη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Όπως αναφέρει το έγκυρο «Athletic», ο ισχυρός άνδρας των Μπλε συνάντησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Πορτογαλία τον ατζέντη του CR7, Ζόρζε Μέντες, και ένα από τα θέματα που έπεσαν στο «τραπέζι» ήταν και η απόκτηση του 37χρονου σούπερ σταρ, ο οποίος παρουσιάζεται προβληματισμένος για το project στους Κόκκινους Διαβόλους και την καθυστέρηση των θερινών μεταγραφών.

Στο δημοσίευμα ξεκαθαρίζεται πως ακόμα ο Μπόελι δεν έχει αποφασίσει για το αν η Τσέλσι θα κυνηγήσει τον Πορτογάλο στο φετινό παζάρι, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο η Γιουνάιτεντ αναμένει την παραμονή του Κριστιάνο στο «Ολντ Τράφορντ» κανονικά και για την επόμενη σεζόν.

Ανάλογες συζητήσεις με τον Μέντες για τον Ρονάλντο, μάλιστα, φέρεται να είχε και η Μπάγερν Μονάχου, η οποία προετοιμάζει το έδαφος της διαδοχής του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σε περίπτωση που δεν τον κρατήσει στο Μόναχο.

🚨 EXCL: Todd Boehly met Jorge Mendes in Portugal last week. Idea of Cristiano Ronaldo to Chelsea among subjects discussed. Unclear if #CFC will pursue. Man Utd expect him to stay. 37yo loves #MUFC but has concerns. With @dansheldonsport for @TheAthleticUK https://t.co/pHXelZAIIb