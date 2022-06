Ο 28χρονος τερματοφύλακας, Ματ Τέρνερ, ολοκλήρωσε την από καιρό δεδομένη μεταγραφή του στην Άρσεναλ κάνοντας για πρώτη φορά το βήμα από τις ΗΠΑ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Οι «κανονιέρηδες» συνεχίζουν την φετινή εντυπωσιακή ενίσχυσή τους και το πρωί της Δευτέρας – ενώ βρίσκονται όλοι εν αναμονή της επισημοποίησης της απόκτησης του Ζεσούς – ανακοινώθηκε ο Ματ Τέρνερ έναντι 6,5 εκατ.ευρώ.

Ο διεθνής πορτιέρε άφησε την New England Revolution αλλάζει ήπειρο για να συνεχίσει την καριέρα του και θα ενσωματωθεί κανονικά στη νέα του ομάδα με την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Πήρε τον αριθμό 30 για τη φανέλα, ήταν ο βασικός γκολκίπερ των ΗΠΑ στην κατάκτηση του Concacaf Gold Cup του 2021, οδήγησε την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του Κατάρ και τώρα θα είναι κομμάτι της μαγικής Premier League.

