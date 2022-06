Παίκτης της Άρσεναλ πρέπει να θεωρείται ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, αφού οι Gunners ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι έναντι του ποσού των 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ανακοίνωση του Γκαμπριέλ Ζεσούς στην Άρσεναλ! Έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων με την Μάντσεστερ Σίτι, οι Gunners τελικά κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία για 52 εκατομμύρια ευρώ (κι όχι για 58 όπως είχε αποκαλυφθεί αρχικά), προσθέτοντας τον Βραζιλιάνο στην επιθετική τους «φαρέτρα».

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 25χρονος θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2027 που θα επισημοποιήσει την έναρξη της συνεργασίας του με τους Κανονιέρηδες και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς μετακόμισε στην Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2017 για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία ευτύχησε να φτάσει στην κορυφή της Αγγλίας συνολικά τέσσερις φορές.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος της αρμάδας του Γκουαρδιόλα που κατέκτησε την Premier League, όμως η πρόσφατη άφιξη των Χάαλαντ και Άλβαρεζ τον οδήγησε στην πόρτα της εξόδου και ταυτόχρονα στην... φιλόξενη μεριά της Άρσεναλ.

Την ίδια στιγμή πάντως, οι Gunners δεν πατούν... φρένο στα μεταγραφικά και τρέχουν παράλληλα την υπόθεση του Ραφίνια, ο οποίος εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για να πλαισιώσει τον Ζεσούς στην επιθετική γραμμή από τη νέα σεζόν.

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. 🚨⚪️🔴 #AFC



Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday.



Edu & Arteta, key for the deal. pic.twitter.com/06dTVNNLmM