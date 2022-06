Ο Στιβ Κούπερ έδωσε τα χέρια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη επί ελληνικού εδάφους και ανανεώνει στη Νότιγχαμ Φόρεστ με αυξημένες αποδοχές, πιάνοντας απευθείας δουλειά για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της επιστροφής στην Premier League.

Η παρουσία του στην Ελλάδα ήταν από την αρχή οιωνός ευχάριστων ειδήσεων για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Στιβ Κούπερ, ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας που κέρδισε το εισιτήριο ανόδου στην Premier League μετά από 23 ολόκληρα χρόνια, επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα και την πεποίθηση παραμονής στον σύλλογο, βάζοντας την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Κόκκινους.

O 43χρονος Ουαλός coach, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας μαζί με τον Κούλη Δουρέκα και τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό της Σέλτικ, Άγγελο Ποστέκογλου, έδωσε τα χέρια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη τη Δευτέρα (20/6) και θα καθοδηγήσει τη Φόρεστ στο απαιτητικό της ταξίδι πίσω στα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το τρέχον συμβόλαιό του είχε ημερομηνία λήξης το καλοκαίρι του 2024 και όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, η επέκτασή του περιλαμβάνει αυξημένες αποδοχές ως ανταμοιβή για το έργο του την περασμένη σεζόν.

Πλέον, με το θέμα του συμβολαίου να έχει τακτοποιηθεί, ο Κούπερ και το τεχνικό τιμ πιάνουν αμέσως δουλειά, πρωτίστως στο μεταγραφικό παζάρι, με τον πρώην επιθετικό της Λίβερπουλ, Ταΐβο Αβονιγί να είναι όπως όλα δείχνουν το πρώτο της απόκτημα και τους Χέντερσον-Νιακατέ να ακολουθούν.

