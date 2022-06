Δυναμικό «μπάσιμο» στις μεταγραφές από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού εκτός από τον Ντιν Χέντερσον, κινείται για την απόκτηση των Αβονιγί και Νιακατέ, ενώ εξετάζει και την περίπτωση του Χάμζα Τσάουντρι της Λέστερ.

Με όρεξη έχει μπει στο μεταγραφικό παζάρι η Νότιγχαμ Φόρεστ ενόψει της επιστροφής της στην Premier League μετά από 23 χρόνια. Την ίδια ώρα που εντείνει τις επαφές με στόχο την απόκτηση του Ντιν Χέντερσον για τη θέση του βασικού κίπερ (στην έξοδο ο Μπράις Σαμπά), η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ανοίξει τριπλό μέτωπο, αναφορικά με τους Ταΐβο Αβονιγί, Μούσα Νιακατέ και Χάμζα Τσάουντρι.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι Κόκκινοι διαπραγματεύονται με την Ουνιόν Βερολίνου για την αγορά του 24χρονου Νιγηριανού φορ, Αβονιγί, ο οποίος μετακόμισε μόνιμα στη γερμανική πρωτεύουσα το περασμένο καλοκαίρι μετά από μια επταετία στη Λίβερπουλ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε πέτυχε 20 γκολ σε 43 συμμετοχές και αυτός είναι ο λόγος που προσέλκυσε τους νεοφώτιστους, όντας, μάλιστα, θετικός στο να επιστρέψει στην Premier League κι αυτή τη φορά με ρόλο βασικού. Στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης στα 20 εκατομμύρια ευρώ, συνεπώς η καθοριστική εξέλιξη για τη Φόρεστ θα είναι να συμφωνήσει με τον παίκτη.

Nottingham Forest have held talks with Union Berlin over the prospect of signing Taiwo Awoniyi.



The 24-year-old, is keen on sealing a move back to the Premier League just a year after leaving Liverpool on a permanent basis.



More from @Anthony_Hay https://t.co/TY32nt7dQh