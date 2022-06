Η Premier League ανέστειλε τη συμφωνία τηλεοπτικών δικαιωμάτων ύψους 43 εκατ. λιρών με ρωσικό κανάλι

Η αγγλική λίγκα ανέστειλε μια συμφωνία τηλεοπτικών δικαιωμάτων ύψους 43 εκατομμυρίων λιρών με τον ρωσικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Match TV.

Η Premier League είχε ήδη αναστείλει τη συμφωνία τηλεοπτικών μεταδόσεων με την ρωσική υπερσύγχρονη πλατφόρμα Okko Sport της οποίας ο όμιλος ανήκει στην κρατική τράπεζα Sberbank. Η Sberbank είχε συμπεριληφθεί στις κυρώσεις που επέβαλε τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και οι ΗΠΑ στη Ρωσία μετά την ένοπλη εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό το συμβόλαιο ωστόσο είχε ούτως ή άλλως κάποιους μήνες έως ότου ολοκληρωθεί, πριν τραβήξει το καλώδιο από την πρίζα η Premier.

Παράλληλα μια νέα συμφωνία με το Match TV επρόκειτο να ξεκινήσει την επόμενη σεζόν (2022/23). To Match TV ανήκει στην Gazprom Media η οποία εν τέλει υπάγεται στην Gazprombank η οποία επίσης έχει στοχοποιηθεί -στο πλαίσιο των κυρώσεων- από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Η συμφωνία σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, ήταν εξαετής και αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων ευρών (43 εκατ. λίρες). Το Match TV είχε ανοίξει μετά από διαταγή του Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το διάταγμα Νο. 715 που υπέγραψε ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος στις 24 Ιουνίου του 2009.

Θυμόμαστε όλοι την κίνηση του Ουκρανού άσου της Μάντσεστερ Σίτι Ολεξάντρ Ζιντσένκο, που τύλιξε την κούπα με τη σημαία της χώρας του όταν οι «πολίτες» κατέκτησαν τον τίτλο. Ενώ στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media έχει παρακαλέσει προσωπικά «να σταματήσει η πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης διεθνών αγώνων σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης».

