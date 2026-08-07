Κωνσταντέλιας: Τον θέλει η Ντόρτμουντ σύμφωνα με το Kicker

Κωνσταντέλιας: Τον θέλει η Ντόρτμουντ σύμφωνα με το Kicker

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Μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα η Ντόρτμουντ κοιτάζει και έναν ακόμα Έλληνα ποδοσφαιριστή με το Kicker να αναφέρει πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στους στόχους των Γερμανών.

Ελληνική παροικία φέρεται πως θέλει να φτιάξει η Ντόρτμουντ. Οι Γερμανοί όπως είχε αναφέρει και λίγες μέρες πριν ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο κοίταζαν μαζί με Τσέλσι και Γιουβέντους την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Το ρεπορτάζ αυτό το επιβεβαίωσε το Kicker καθώς αναφέρει πως η Ντόρτμουντ μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που απέκτησε πριν λίγες ημέρες θέλει και τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Βεστφαλίας ψάχνει τον αντικαταστάτη του Καρίμ Αντεγέμι που θα συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα με τον Κωνσταντέλια να είναι μία από τις επιλογές που εξετάζονται.

Το Kicker τονίζει πως ο μεσοεπιθετικός του «δικεφάλου του βορρά» έχει όλα τα στοιχεία που ψάχνουν οι Γερμανοί, δηλαδή ταχύτητα, τεχνική και ντρίπλα επισημαίνοντας πως υστερεί μόνο στην άμυνα.

@Photo credits: INTIME
     

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