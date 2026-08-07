Κωνσταντέλιας: Τον θέλει η Ντόρτμουντ σύμφωνα με το Kicker
Ελληνική παροικία φέρεται πως θέλει να φτιάξει η Ντόρτμουντ. Οι Γερμανοί όπως είχε αναφέρει και λίγες μέρες πριν ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο κοίταζαν μαζί με Τσέλσι και Γιουβέντους την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια.
Το ρεπορτάζ αυτό το επιβεβαίωσε το Kicker καθώς αναφέρει πως η Ντόρτμουντ μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που απέκτησε πριν λίγες ημέρες θέλει και τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Βεστφαλίας ψάχνει τον αντικαταστάτη του Καρίμ Αντεγέμι που θα συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα με τον Κωνσταντέλια να είναι μία από τις επιλογές που εξετάζονται.
Το Kicker τονίζει πως ο μεσοεπιθετικός του «δικεφάλου του βορρά» έχει όλα τα στοιχεία που ψάχνουν οι Γερμανοί, δηλαδή ταχύτητα, τεχνική και ντρίπλα επισημαίνοντας πως υστερεί μόνο στην άμυνα.
Borussia Dortmund hat nach kicker-Informationen Giannis Konstantelias als mögliche Verstärkung in der Offensive im Blick. Der Grieche von PAOK Saloniki bringt Tempo und Dribbelstärke mit. https://t.co/Be1WhKViG3— kicker Newsfeed (@kicker_feed) August 7, 2026
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