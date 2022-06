Τσιμίκας: «Βάζαμε τις σχολικές τσάντες για δοκάρια» (vid)

Κώστας Τσιμίκας, Κάιντ Γκόρντον και Ναμπί Κεϊτά μοιράστηκαν τις ποδοσφαιρικές του αναμνήσεις την περίοδο που ήταν μικρά παιδιά.

Ένα πολύ όμορφο βίντεο έφτιαξε η Λίβερπουλ, στο οποίο οι Κώστας Τσιμίκας, Κάιντ Γκόρντον και Ναμπί Κεϊτά μοιράστηκαν τις ποδοσφαιρικές του αναμνήσεις την περίοδο που ήταν μικρά παιδιά.

Ο Έλληνας διεθνής μπακ εμφανίζεται να λέει: «Όταν ήμουν παιδί υπήρχε περισσότερη ελευθερία να σκοράρω. Χρησιμοποιούσαμε τις τσάντες μας από το σχολείο για δοκάρια και έπαιζα ποδόσφαιρο κάθε μέρα. Ειλικρινά τώρα απολαμβάνω το ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Ήμουν στην Ολλανδία, τη Δανία πριν, και την Αθήνα επίσης. Αν όλα πάνε καλά, θα σκοράρω στο επόμενο παιχνίδι σε πραγματικά δοκάρια και σε αληθινό χορτάρι. Είναι το μεγαλύτερο συναίσθημα που μπορείς να πάρεις στο ποδόσφαιρο. Το αγαπώ. Είμαι ο μοναδικός Greek Scouser».

Δείτε το video:

Naby, Kostas and @kaidegordon10 share their footballing journeys



The goals of… brought to you by @ExpediaUK pic.twitter.com/cOqR67qYF1