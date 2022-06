Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Τζέσι Λίνγκαρντ, ο οποίος στα 29 του αποχωρεί από την ομάδα που ξεκίνησε να μαθαίνει το ποδόσφαιρο από τα οκτώ του χρόνια.

Ημέρα αποχαιρετισμών στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Λίγες ώρες μετά το «αντίο» στον Πολ Πογκμπά, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Τζέσι Λίνγκαρντ. Ο διεθνής Άγγλος χαφ έμεινε ελεύθερος μετά από 21 χρόνια προσφοράς με την «κόκκινη» φανέλα, καθώς δεν ήταν στα πλάνα του Έρικ Τεν Χαγκ και ήθελε να πάει σε ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο την ερχόμενη σεζόν, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, με τη Γουέστ Χαμ και τη Νιουκάστλ να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους.

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard 🙏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Ο Βρετανός χαφ ξεκίνησε από την ακαδημία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2001, σε ηλικία οκτώ ετών και πέρασε από όλα τα στάδια στις ακαδημίες, έκανε το «αγροτικό» του στην Championship ως δανεικός, αγωνιζόμενος για λογαριασμό της Λέστερ, της Μπέρμινγκχαμ και της Μπράιτον. Τον Αύγουστο του 2014 έκανε το ντεμπούτο του με τους «Κόκκινους Διαβόλους» υπό τις οδηγίες του Λουίς Φαν Χάαλ, ακολούθησε ο δανεισμός του στη Ντέρμπι Κάουντι και από την επόμενη σεζόν ήταν μόνιμο στέλεχος της πρώτης ομάδας, μέχρι τον δανεισμό του στη Γουέστ Χαμ το δεύτερο μισό της σεζόν 2020-21.

🚨 BREAKING 🚨



Manchester United have confirmed that Jesse Lingard will leave the club when his contract expires at the end of June. pic.twitter.com/shFdHIcu24 June 1, 2022

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ αγωνίστηκε 232 φορές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκόραρε 35 γκολ, μοίρασε 21 ασίστ και σήκωσε από ένα Europa League, FA Cup, Super Cup Aγγλίας και League Cup.