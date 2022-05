Κουκ: «Ευχαριστούμε τον Μος, αγαπάμε τον VAR!» (vid)

Ο κεντρικός αμυντικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Στιβ Κουκ, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την άνοδο... ευχαρίστησε τον διαιτητή του τελικού ανόδου με την Χάντερσφιλντ και εξέφρασε την «αγάπη» του για τον VAR.

Στον «έβδομο ουρανό» βρίσκονται οι παίκτες, οι οπαδοί και τα μέλη της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την ιστορική επιστροφή της ομάδας στην Premier League χάρη στη νίκη στον τελικό ανόδου κόντρα στη Χάντερσφιλντ. Οι «Τεριέ» διαμαρτυρήθηκαν δύο φορές για πέναλτι στο 72' για μαρκάρισμα του Κόλμπακ στον Τόφολο και στο 83' μετά από μονομαχία του Ο' Μπράιαν με τον Λόου αλλά σε αμφότερες τις φάσεις διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση. Κατά τους πανηγυρισμούς για την άνοδο ο πολύπειρος αμυντικός των «Κόκκινων», Στιβ Κουκ ευχαρίστησε τον διαιτητή Τζον Μος και εξέφρασε την «αγάπη» του για τον VAR.

"We'll thank Jon Moss today. What a f***ing guy! We love VAR!" 😬



Steve Cook celebrating Forest's promotion to the Premier League 🤣#NFFC #HTAFC pic.twitter.com/5kIDmeJ7Eh