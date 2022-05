Ρίο Φέρντιναντ και Τζον Τέρι είχαν έναν έντονο διάλογο στο Twitter, σχετικά με τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της Premier League ε

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ, έβαλε τον εαυτό του στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης με τους καλύτερους αμυντικούς στην Premier League, δεύτερο τοποθέτησε τον Νεμάνια Βίντιτς, τρίτο τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, τέταρτο τον Γιαπ Σταμ και πέμπτο τον άλλοτε αρχηγό της Τσέλσι.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Τζον Τέρι, ο οποίος του απάντησε με μια σειρά από stories παραθέτοντας στοιχεία που κατά τη γνώμη του έπρεπε να τον φέρουν ψηλότερα στη λίστα. Μάλιστα, θέλησε να τονίσει πόσες φορές επελέγη ο ίδιος στην καλύτερη ενδεκάδα του κόσμου και την παρουσία του στις λίστες με τους αρχηγούς που έχουν περισσότερα πρωταθλήματα και μεγαλύτερο ποσοστό νικών. «Καλές είναι οι απόψεις, αλλά τα στατιστικά δεν λένε ψέματα», ήταν το σχόλιο του Τέρι για να έρθει στη συνέχεια απάντηση από τον Φέρντιναντ.

«Όταν κάποιος αρχίζει να παραθέτει τα δικά του ρεκόρ και στατιστικά, είναι στιγμή να αντιμετωπίσει το εύθραυστο εγώ του. Είσαι τυχερός που σε έβαλα στο Top 5 μετά την υπόθεση ρατσιστικής επίθεσης στον αδερφό μου. Γι’ αυτό να είσαι ευγνώμων που είσαι στην πεντάδα», έγραψε ο παλαίμαχος στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνοντας αναφορά στο περιστατικό του Νοεμβρίου του 2011, όταν ο Τέρι είχε κατηγορηθεί ότι είχε αποκαλέσει «γα@@@@ο μαύρο μ@@@ι» τον αδερφό του, Άντον Φέρντιναντ.

Ο Τέρι πήρε την σκυτάλη και του απάντησε σε έντονο ύφος. «Εύθραυστο εγώ έχει όποιος βάζει τον εαυτό του στο νούμερο ένα. Ευχαριστώ που με έβαλες στο Top 5 σου».

A fragile Ego is putting yourself at Number 1 @rioferdy5

Thanks for putting me in your top 5 🏆👍🏻