Ο Έρικ Τεν Χαγκ σήκωσε το πρωτάθλημα με τον Άγιαξ, αποχώρησε από το Άμστερνταμ, σήκωσε «μανίκια» και ξεκίνησε την προεργασία του για την «οικοδόμηση» της νέας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ολλανδός τεχνικός βρίσκεται σήμερα (22/5) στο «Σέλχαστ Παρκ» για να παρακολουθήσει για πρώτη φορά δια ζώσης τη νέα του ομάδα, στο τελευταίο ματς των «Κόκκινων Διαβόλων» μέσα στη σεζόν κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, στο οποίο δεν αγωνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Παρά τις πιέσεις των δημοσιογράφων ο Τεν Χαγκ δεν έκανε κάποια δήλωση.

