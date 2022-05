Τεν Χαγκ: «Με ζήτησαν και πιο οργανωμένες ομάδες, αλλά... κάποιος πρέπει να φτιάξει την Γιουνάιτεντ»

Τον δύσκολο δρόμο επέλεξε ο Έρικ Τεν Χαγκ για το επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας μετά τον Άγιαξ και τόνισε πως η πρόκληση της Γιουνάιτεντ και της δημιουργίας... από την αρχή, τον κέρδισε, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες που τον ζήτησαν.

Ο Ολλανδός κόουτς έχει ήδη φτάσει στο Μάντσεστερ δίχως να κάνει διακοπές μετά την σεζόν με τον Αίαντα. Θέλει να δουλέψει από νωρίς, να καταλάβει τα μεγάλα και βαθιά προβλήματα στη βάση του συλλόγου και να προσπαθήσει να χτίσει από την αρχή ένα νέο οικοδόμημα με στόχο οι «κόκκινοι διάβολοι» να επανέλθουν στο προσκήνιο.

Μάλιστα, όπως ανέφερε: «Είχα την επιλογή να πάω σε διαφορετική ομάδα που θα ήταν όλα πιο οργανωμένα, όμως, επέλεξα την Γιουνάιτεντ γιατί πρέπει να φτιαχτούν και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα εκεί κι αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με το κλαμπ για όσα θέλω να κάνω εκεί».

