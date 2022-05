Η σεζόν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκληρώθηκε, καθώς τέθηκε νοκ άουτ για το ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαστ Παρκ» (22/5, 18:00).

Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα παραταχθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Σέλχαστ Παρκ» την Κυριακή (22/5, 18:00) κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League. Ο 37χρονος σταρ ταλαιπωρείται με ενοχλήσεις στο ισχίο και δεν θα είναι στη διάθεση του Ραλφ Ράγκνικ, ώστε να «προστατευτεί» ενόψει των υποχρεώσεων της Πορτογαλίας στο Nations League.

Θυμίζουμε πως οι «Κόκκινοι Διάβλολοι» θέλουν νίκη κόντρα στην ομάδα του Πατρίκ Βιεϊρά για να εξασφαλίσουν το «εισιτήριο» των ομίλων του Europa League. Aν η Γιουνάιτεντ δεν κερίσει και η Γουέστ Χαμ πάρει τους τρεις βαθμούς στην έδρα της Μπράιτον, τότε η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν το ευρωπαϊκό της ταξίδι από τα προκριματικά του Conference League.

