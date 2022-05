Ο Έρικ Τεν Χαγκ έλυσε το συμβόλαιό του με τον Άγιαξ έξι εβδομάδες νωρίτερα και θα ξεκινήσει δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άμεσα.

Τον τελευταίο του αγώνα ως προπονητής του Άγιαξ έδωσε την Κυριακή (15/05), ο Έρικ Τεν Χαγκ καθώς ο Ολλανδός τεχνικός έλυσε το συμβόλαιό του με τον «Αίαντα» έξι εβδομάδες νωρίτερα προκειμένου να αναλάβει άμεσα την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Αύριο θα γίνει ένα πάρτι με το επιτελείο του Άγιαξ, αλλά δεν θα πάω στο Κουρασάο (ένα ολλανδικό νησί της Καραϊβικής). Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό συμβαίνει με κάθε σύλλογο. Ακόμα πρέπει να οργανωθούν αρκετά πράγματα στο επιτελείο. Θα εργαστούμε εντατικά σε αυτό από αύριο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός τεχνικός.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρώνει την καταστροφική σεζόν της την Κυριακή (22/05) κόντρα στη Κρίσταλ Πάλας, με τον Έρικ Τεν Χαγκ να αναμένεται στις εξέδρες του Σέλχερστ Παρκ.

