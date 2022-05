Ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ της επόμενης σεζόν και έχει ζητήσει από τη διοίκηση των «Κόκκινων Διαβόλων» την απόκτηση του 20χρονου Γιούριεν Τίμπερ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ οδήγησε τον Άγιαξ στην κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος Ολλανδίας και πλέον στρέφει όλη του την προσοχή στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ολλανδός τεχνικός θα χρειαστεί πολλή δουλειά και χρόνο για να «οικοδομήσει» ένα σύνολο αντάξιο του μεγέθους του κλαμπ και όπως έχει αναφέρει ο Ραλφ Ράγκνικ η ομάδα χρειάζεται «επέμβαση ανοιχτής καρδιάς».

Σύμφωνα με τη «Mirror» ο νέος προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων» έχει κάνει ήδη την πρώτη στοχευμένη εισήγηση για μεταγραφή, καθώς θέλει να πάρει μαζί του στο Μάντσεστερ τον νεαρό αμυντικό Γιούριεν Τίμπερ! Ο 20χρονος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, ενώ έχει την ευχέρεια να καλύψει και το δεξί άκρο της άμυνας.

Manchester United 'are in talks with Ajax over £35m deal for Jurrien Timber' https://t.co/b35GL0FG6m