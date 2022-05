Τεν Χαγκ για Κριστιάνο: «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε, είναι πραγματικός νικητής»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ ανυπομονεί να ξεκινήσει το έργο του στην Μάντσεστερ Γιουναίτεντ και παράλληλα τη συνεργασία του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ολλανδός τεχνικός αποχαιρέτησε τον Άγιαξ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα και πλέον είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ καλείται να βάλει ξανά τους «κόκκινους διαβόλους» στο μονοπάτι των επιτυχιών, μετά την αποτυχημένη φετινή σεζόν. Τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν προβληματίσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για τον οποίο μάλιστα κυκλοφορούν φήμες σχετικά με το μέλλον του στο «Ολντ Τράφορντ».

Ωστόσο, ο Ολλανδός τεχνικός, έκανε μία κίνηση... σεβασμού προς τον Πορτογάλο αστέρα, ώστε να του δείξει ότι τον θεωρεί πολύτιμη μονάδα για το νέο πρότζεκτ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Ο Κριστιάνο είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής και πραγματικός νικητής. Έτσι, δεν μπορώ να περιμένω να αρχίσω τη δουλειά μαζί του» ανέφερε ο Τεν Χαγκ σε δηλώσεις που πραγματοποίησε μάλιστα στο επίσημο κανάλι του Άγιαξ.

Erik ten Hag with one more clear message on Cristiano Ronaldo: “Yes, Cristiano is magnificent footballer and a true winner - so I can’t wait to start working with him!”. 🔴 #MUFC pic.twitter.com/eas6Vm2Pen