Ο Φιλ Φόντεν, μετά την περυσινή σεζόν αναδείχθηκε και φέτος ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της Premier League.

«Back-to-back» για τον Φιλ Φόντεν, καθώς πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου νέου ποδοσφαιριστή της Premier League, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο 21χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός διανύει μία εξαιρετική σεζόν έχοντας 14 τέρματα και 11 ασίστ, σε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναδειχθεί και πρωταθλητής Αγγλίας με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σημειώνεται ότι ο Φόντεν αγωνίζεται με την πρώτη ομάδα της Σίτι από τον Ιούλιο του 2017, έχοντας πάρει «προαγωγή» από την ομάδα νέων του συλλόγου, και μέσα σε αυτή την πενταετία μετράει 168 συμμετοχές, 45 γκολ και 33 ασίστ με τους «πολίτες» σε όλες τις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.

What's been your favourite @PhilFoden moment from this season? 🤩👇#ManCity pic.twitter.com/1n02TCmMwv