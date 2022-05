Τις τελευταίες εβδομάδες οι εισβολές οπαδών στους αγωνιστικούς χώρους των αγγλικών γηπέδων έχει γίνει σύνηθες φαινόμενο και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εξέδωσε ανακοίνωση - μήνυμα προς τα κλαμπ και τους οπαδούς.

Η ποδοσφαιρική σεζόν έχει μπει στο τελικό στάδιο και πολλά κρίνονται στις τελευταίες αγωνιστικές. Στην Αγγλία τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει ουκ ολίγες εισβολές οπαδών στους αγωνιστικούς χώρους για πανηγυρισμούς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι «μπούκες» των φίλων των δυο φιναλίστ στον τελικό ανόδου της Premier League, Νότιγχαμ Φόρεστ και Χάντερσφιλντ, ενώ το βράδυ της Πέμπτης (19/5) οι οπαδοί της Έβερτον μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του «Γκούντισον Παρκ» για να γιορτάσουν την εξασφάλιση της παραμονής τους. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του νησιού (FA) εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας αυτές τις ενέργειες και προανήγγειλε αυστηρές τιμωρίες στους συλλόγους.

H ανακοίνωση της FA:

«Ανησυχούμε πολύ για την αύξηση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς από τους οπαδούς καθώς φτάνουμε στο τέλος της σεζόν.

Τα γήπεδα ποδοσφαίρου πρέπει να είναι πάντα ένας ασφαλής και ευχάριστος χώρος για όλους και αυτά τα περιστατικά είναι εντελώς απαράδεκτα και δεν έχουν θέση στο παιχνίδι μας.

Είναι παράνομη η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου σε οποιοδήποτε γήπεδο και αυτές οι ενέργειες θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο παίκτες, οπαδούς και άτομα που τρέχουν το παιχνίδι. Αυτό απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ερευνούμε όλα τα περιστατικά.

Οι σύλλογοι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και πρέπει να αποτρέψουν τις εισβολές στα γήπεδα, καθώς και να λάβουν τα μέτρα τους εναντίον εκείνων που παραβιάζουν τους κανόνες και το νόμο. Η FA θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να συνεργαστεί με συλλόγους καθώς και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα από πειθαρχική σκοπιά.

Επίσης, επανεξετάζουμε τους κανονισμούς μας για να βοηθήσουμε στην εξάλειψη αυτής της συμπεριφοράς και για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων εντός ενός σταδίου».

