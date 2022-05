Ο οπαδός της Φόρεστ που κουτούλησε τον Μπίλι Σαρπ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, τιμωρήθηκε με 6 μήνες φυλάκιση, απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για 10 χρόνια και αποζημιώνει και τον ποδοσφαιριστή των «λεπίδων»!

Ο Ρόμπερτ Μπιγκς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά την πρόκριση της Νότιγχαμ Φόρεστ στον τελικό των Playoffs ανόδου από την Championship στην Premier, αλλά κουτούλησε τον Μπίλι Σαρπ σε μια από τις πιο άσχημες σκηνές των τελευταίων ημερών στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Εντοπίστηκε, συνελήφθη, κρίθηκε ένοχος, η Αστυνομία έδωσε το όνομά του στη δημοσιότητα και του επιβλήθηκε τιμωρία φυλάκισης.

Πιο συγκεκριμένα φυλακίζεται για 24 εβδομάδες (6 μήνες), αναγκάζεται να καταβάλει αποζημίωση στον Σαρπ έναντι 500 λιρών, ενώ, του απαγορεύεται η παρακολούθηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων στο γήπεδο για τα επόμενα 10 χρόνια!

Absolutely cowardly thug assaults Billy Sharp after Sheffield Utd lose Championship play off semi final to Nottingham Forest. Find it. Jail him. Disgusting. pic.twitter.com/jkmGhSAPLJ