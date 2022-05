Ο Πατρίκ Βιεϊρά βρίσκει και τον μπελά του για τη στιγμή που έχασε την ψυχραιμία του απέναντι στον ανόητο και προκλητικό οπαδό, στο «ντου» από τον κόσμο της Έβερτον μετά την σωτηρία της ομάδας στην Premier League.

Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ κατάφερε με επική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Πέμπτης να φτάσει στο τελικό 3-2 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας και να διατηρηθεί στην Premier, σε μια από τις πιο ζόρικες αγωνιστικές περιόδους για το κλαμπ.

Το σφύριγμα της λήξης είδε χιλιάδες οπαδούς να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και δυο εξ αυτών πήγαν να τα βάλουν με τον Βιεϊρά. Όσο κι αν προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμος ο Γάλλος κόουτς της Πάλας, άφησε τον εκνευρισμό να τον νικήσει και κατάφερε να κλωτσήσει τον ένα οπαδό που τον βιντεοσκοπούσε και ήταν τρομερά προκλητικός απέναντί του.

Γι' αυτό τώρα ο άλλοτε επιβλητικός μέσος της Άρσεναλ βρίσκεται σε μπελάδες με την έρευνα που θα πραγματοποιήσει στο περιστατικό η FA.

Vieira, Woah!!! Good on him. Fans running on the pitch abusing players/managers has to stop! #vieira #football pic.twitter.com/4aEZTl7Si9