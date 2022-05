Οπαδοί της Πορτ Βέιλ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο μετά τη νίκη επί της Σουίντον στα Playoffs ανόδου από την LeagueTwo και επιτέθηκαν σε αντίπαλους ποδοσφαιριστές.

Τα τελευταία παιχνίδια της αγωνιστικής περιόδου και ειδικά τα Playoffs ανόδου στις τρεις χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου έχουν να επιδείξουν σκηνές που θα πρέπει να κάνουν τους αρμόδιους να ξανασκεφτούν τον τρόπο που θα διασφαλίζεται η ομαλή ολοκλήρωση των αγώνων.

Η Πορτ Βέιλ θα βρεθεί στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» ξεπερνώντας το εμπόδιο της Σουίντον στα ημιτελικά των Playoffs και με τη λήξη του δεύτερου ματς οι οπαδοί των θριαμβευτών εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και ορισμένοι επιτέθηκαν σε αντίπαλους ποδοσφαιριστές...

Οι Τζακ Πέιν, Μπεν Γκλάντουιν και Τζέικ Ο'Μπράιεν ήταν εκείνοι που φάνηκε να έχουν τα περισσότερα προβλήματα με τον κόσμο...

More shocking scenes after a pitch invasion tonight. Swindon players surrounded by Port Vale fans here. Looked like punches were thrown. pic.twitter.com/JnG8CyaL1j