Ο Κώστας Τσιμίκας ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από το καθοριστικό γκολ του Άλισον στο «Χόθορνς» για το Champions League, περιγράφει τις στιγμές με τον Βραζιλιάνο και κάνει πλάκα με τον Σαλάχ.

Ο «Greek Scouser» θυμάται τους έξαλλους πανηγυρισμούς όλων στην ομάδα με το γκολ του Άλισον στις καθυστερήσεις εκείνης της αναμέτρησης με την Γουέστ Μπρομ που διεξήχθη την 16η του Μάη του 2021.

Η Λίβερπουλ χάρη σ' εκείνη τη νίκη που ήρθε με ανατροπή κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην 4άδα και να βρεθεί στο Champions League, για να φτάσει φέτος να διεκδικεί το ευρωπαϊκό τρόπαιο στον τελικό του Παρισιού στις 28 του μηνός.

Ο Τσιμίκας γελούσε με το μαλλί του Σαλάχ στο γκολ του Αιγύπτιου και πανηγύρισε έξαλλα το 2-1 από τον Άλισον κάνοντας... κεφαλιά με μια κοτομπουκιά που είχε μπροστά του.

“ALISSON BECKERRR!! YESSSS!!”



An unmissable edition of @QuornFoods’ Alternative Commentaries, as our shootout heroes @alissonbecker and Kostas recap a dramatic win at West Brom on this day last year… featuring that Ali header 😍⚽️ pic.twitter.com/xJzc5ooCpC