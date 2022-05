Έκπληξη προκάλεσε η απουσία του ονόματος του Κριστιάνο Ρονάλντο από τους υποψήφιους που ανακοίνωσε η Premier League για τον κορυφαίο της σεζόν! Απών και ο Μανέ, στην 8άδα ο Μπόουεν.

Ο CR7 μπορεί να έγραψε ιστορία με το δεύτερο φετινό και το 6ο συνολικά βραβείο του καλύτερου του μήνα παρέλαβε την Πέμπτη, ωστόσο, δεν κατάφερε να μπει στις υποψηφιότητες για τον κορυφαίο παίκτη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η Λίγκα ανακοίνωσε τους 8 που θα διεκδικήσουν την διάκριση και ο Ρονάλντο απουσιάζει μαζί και με τον Σαντιό Μανέ, με τον Σενεγαλέζο επίσης να προκαλεί έκπληξη που δεν είναι ανάμεσα στους υποψήφιους που επέλεξε η διοργανώτρια αρχή.

Στην 8άδα μαζί με τους Σαλάχ, Κέιν, Ντε Μπρόινε, Κανσέλο, Αλεξάντερ – Άρνολντ και Σον, βρίσκεται επίσης ο φετινός εκπληκτικός Τζάροντ Μπόουεν της Άστον Βίλα, όπως και οι Μπουκάγιο Σάκα και Τζέιμς Γουόρντ – Πρόους.

🔴 @TrentAA 🔴

⚒ Jarrod Bowen ⚒

🔵 Joao Cancelo 🔵

🔵 @DeBruyneKev 🔵

🌶 @BukayoSaka87 🌶

🔴 @MoSalah 🔴

⚪️ @Sonny7 ⚪️

😇 @Prowsey16 😇



