Ο Κώστας Τσιμίκας έχει σήμερα σήμερα (12/5) τα γενέθλιά του και οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ έσπευσαν να του ευχηθούν πριν από την προπόνηση.

Ο Κώστας Τσιμίκας έγινε σήμερα (12/5) 26 ετών και οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ δεν θα μπορούσαν να τον ξεχάσουν σε αυτή την ξεχωριστή μέρα. Λίγο πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο Έλληνας αμυντικός βγήκε στο χορτάρι παρέα με τους Μανέ και Κέλεχερ, οι οποίοι του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του, ενώ στη συνέχεια ο Κέρτις Τζόουνς... σκαρφάλωσε πάνω του και τραγούδησαν μαζί τα χρόνια πολλά.

Birthday greetings for the Greek Scouser ahead of training 🤣🎶 pic.twitter.com/Y6wc1C9apM