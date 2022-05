Λίγες ημέρες αφότου ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της Τσέλσι στον Τοντ Μπόελι, οι Λονδρέζοι έκλεισαν μία σπουδαία συμφωνία, καθώς από τη νέα σεζόν θα διαφημίζεται εταιρεία κρυπτονομισμάτων στη φανέλα τους.

Ο άνθρωπος που έχει συμφωνήσει να πάρει τις τύχες των «μπλε» στα χέρια του στην μετά – Αμπράμοβιτς εποχής, Τοντ Μπόελι, προχώρησε σε μια στρατηγική κίνηση, ανακοινώνοντας συμφωνία για τη φανέλα της ομάδας τη νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Λονδίνου επισύναψε συμφωνία με την επωνυμία κρυπτονομισμάτων WhaleFin για τη νέα σεζόν. Το συνολικό ποσό αυτής της συνεργασίας θα είναι περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, αντικαθιστώντας τη μάρκα αυτοκινήτων Hyundai, η οποία πλήρωσε τα μισά (58 εκατομμύρια ευρώ σε συμφωνία πέντε σεζόν).

Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη κίνηση της Τσέλσι στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων που έχει εισέλθει τελευταία η Premier League Λιγκ. Υπενθυμίζεται ότι Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Standard Chartered και την Tezos αντίστοιχα, ενώ η πρώτη που επιχείρησε αυτό το τολμηρό βήμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2021 ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την «crypto.com» που θα της αποφέρει ετήσια κέρδη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία. Οπως επίσης και η Ατλέτικο βρίσκεται κοντά στην επίτευξη μιας νέας σπουδαίας χορηγικής συμφωνίας με εταιρεία κρυπτονισμάτων για τη φανέλα της που θα της αποφέρει 42 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin