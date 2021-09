Παρί: Ανακοίνωσε τη συμφωνία της με εταιρεία κρυπτονομισμάτων (vid)

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι κι επίσημα η πρώτη ομάδα η οποία θα συνεργάζεται από εδώ και πέρα με εταιρεία κρυπτονομισμάτων.

Οι Παριζιάνοι επισημοποίησαν τη συμφωνία τους με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων «crypto.com», η οποία θα τους αποφέρει κέρδη μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων ευρώ, σε διάστημα τριών ετών.

Μέσω αυτής της χορηγίας, κερδισμένος βγαίνει και ο Λιονέλ Μέσι, καθώς η ομάδα του Νασέρ Αλ Κελαϊφί θα δώσει ένα μεγάλο ποσό για την πληρωμή του μισθού του. Μεταξύ άλλων ο γαλλικός σύλλογος θα ενισχυθεί και στον τομέα Βlockchain, που χρησιμοποιείται για κρυπτονομίσματα και NFT.

Η «crypto.com», επιτρέπει την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων και διεκδικεί περισσότερους από 10 εκατομμύρια χρήστες ενώ έως τώρα έχει υπογράψει ήδη συνεργασίες με Formula 1 και το ιταλικό πρωτάθλημα της Serie A, ενώ στην Γαλλία, περιμένει έγκριση από την επιτροπή αγορών.

