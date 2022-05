Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας νέας σπουδαίας χορηγικής συμφωνίας για τη φανέλα της που θα της αποφέρει 42 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αρχίζει να αποδεικνύει με στοιχεία ότι έχει καθιερωθεί ανάμεσα στα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κι αυτό διότι υπέγραψε το μεγαλύτερο συμβόλαιο χορηγίας στην ιστορία της με την πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων WhaleFin, 42 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τις επόμενες πέντε σεζόν.

Πρόκειται για μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, που ανήκει στον τομέα Fintech (χρηματοοικονομική τεχνολογία) που λειτουργεί με bitcoins, tokens, κρυπτονομίσματα αλλά και με κανονικά χρήματα.

Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία θα εμφανίζεται στο μπροστινό μέρος της φανέλας της Ατλέτικο από τη νέα χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο, η Ατλέτικο βελτιώνεται στον εμπορικό τομέα και σχεδόν τριπλασιάζει τα οφέλη που απέκτησε από την Plus500, τον χορηγό που είχε από το 2015, ο οποίος ξεκίνησε να συνεισφέρει 12 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα προσφέρει μεταξύ 15-17 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ισπανικής ομάδας.

Η WhaleFin δεν θα είναι μόνο ο χορηγός της φανέλας, αλλά θα πραγματοποιήσει διάφορα έργα και θα βοηθήσει στην ψηφιακή ανάπτυξη της Ατλέτικο.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη που επιχείρησε αυτό το τολμηρό βήμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2021 ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την «crypto.com» που θα της αποφέρει ετήσια κέρδη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία, ενώ τώρα η Λίβερπουλ ενδέχεται να γίνει ο πρώτος αγγλικός σύλλογος που διαφημίζει κρυπτονόμισμα στη φανέλα της.

💣🚨| BREAKING: Atlético Madrid are set to have a NEW main sponsor for the next FIVE seasons. ‘WhaleFin’, whose logo is a green and blue whale, will be the one who stains the club’s shirt for the next five seasons.



It will take over the current sponsor, Plus500.



[@elmundoes] pic.twitter.com/cLPqi3ho3S