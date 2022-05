Τα περισσότερα από κάθε άλλον στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ξεπέρασε και τον Γουέιν Ρούνεϊ. Κι ας είναι πλέον 37. Ο Κριστιάνο αναδείχθηκε κορυφαίος της Premier για τον Απρίλη, τον μήνα κατά τον οποίο έχασε το ένα από τα δίδυμα αγγελούδια του...

Η Premier League γνωστοποίησε πως ο Πορτογάλος αστέρας των «κόκκινων διαβόλων» με τα πέντε τέρματα που πέτυχε κατά τη διάρκεια του Απρίλη, χάρη στο χατ-τρικ κόντρα στη Νόριτς και στα γκολ απέναντι σε Άρσεναλ και Τσέλσι, είναι ο κορυφαίος όλων για τον συγκεκριμένο μήνα.

Ο Κριστιάνο σε αυτό το διάστημα ήρθε αντιμέτωπος και με το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν γονιό, αφού έχασε το ένα του παιδάκι στη γέννηση των διδύμων... Συνήλθε άμεσα και το έκανε με γκολ, αφιερώνοντας πλέον κάθε του μεγάλη στιγμή τόσο στον μικρούλη που τον βλέπει από ψηλά, όσο και στον πατέρα του που είχε χαθεί πριν από αρκετά χρόνια λόγω προβλημάτων που του είχαν προκαλέσει οι καταχρήσεις.

Αυτό είναι το 6ο βραβείο του «κορυφαίου του μήνα» που προσθέτει στη συλλογή του, έχοντας πλέον τα περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τα 5 που είχε συγκεντρώσει ο Γουέιν Ρούνεϊ.

Επιπλέον, έχει μόνος του, όσα έχουν τη φετινή σεζόν οι Σαλάχ, Κέιν και Ντε Μπρόινε μαζί!

Cristiano Ronaldo is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season 💫#PLAwards | @Cristiano | @ManUtd pic.twitter.com/lkryrExtoD