Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με την άφιξή του στη Μάντσεστερ Σίτι θα βρει τον Ριγιάντ Μαχρέζ, με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις, έχοντας περάσει ευχάριστες στιγμές μαζί στη Μύκονο.

Το μεγάλο «μπαμ» έγινε. Ο Έρλιγνκ Χάαλαντ θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι από τη νέα σεζόν, μιας και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Η μεταγραφή του Νορβηγού ενδέχεται να κοστίσει έως και 120 εκατομμύρια ευρώ στους Πολίτες, ενώ από την πλευρά του ο Χάαλαντ θα αμείβεται με σχεδόν 600 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα.

Στην Μάντσεστερ Σίτι, ο 21χρονος στράικερ θα συναντήσει τον πολύ καλό του φίλο, Ριγιάντ Μαχρέζ, με τον οποίο πέρυσι το καλοκαίρι είχαν βρεθεί στο νησί των ανέμων, τη Μύκονο κι απόλαυσαν τις διακοπές τους, παρτάροντας ατελείωτα.

When Erling Haaland was partying with Riyad Mahrez on holiday in Mykonos 🎉pic.twitter.com/rDlAtPvurE