Ένας φίλος της Μάντσεστερ Σίτι σκέφτηκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να... πειράξει την Άρσεναλ, μετά το κάζο που υπέστη από την Μπόρνμουθ.

Το Σαββατοκύριακο του Πάσχα έδωσε τεράστιο ενδιαφέρον στη μάχη τίτλου της Premier League, μετά τα αποτελέσματα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «κανονιέρηδες» υπέστησαν ήττα-σοκ εντός έδρας από την Μπόρνμουθ (1-2,11/4) και οι «πολίτες» δεν άφησαν το δώρο ανεκμετάλλευτο, επικρατώντας εμφατικά με 0-3 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επί της Τσέλσι το απόγευμα της Κυριακής (12/4).

Έτσι, η διαφορά των δυο έπεσε στους 6 βαθμούς, με το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει παιχνίδι λιγότερο και φυσικά να περιμένει εκείνο του Μικέλ Αρτέτα στο ντέρμπι τίτλου στο «Έτιχαντ» την άλλη Κυριακή (19/4).

Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως πλέον υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες η Άρσεναλ να πάθει μέγα κάζο και να... χάσει τον τίτλο μέσα από τα χέρια της. Ήδη μάλιστα η καζούρα έχει αρχίσει, με έναν φίλο της Σίτι να βρίσκει έναν ευφάνταστο τρόπο για να πειράξει τους Λονδρέζους.

Ο συγκεκριμένος κύριος εθεάθη στο «Μπριτζ» να... πίνει από ένα μπουκαλάκι που είχε αυτοκόλλητο της Άρσεναλ, κάνοντας πράξη την αγγλική φράση ''bottle it'' που ουσιαστικά αναφέρεται όταν κάποιος χάνει στο φινάλε, και φυσικά να γίνεται viral.