Ο Γκουαρντιόλα έδωσε έναν... απίθανο λόγο για το τρομερό φινάλε της Μάντσεστερ Σίτι κάθε χρόνο

Μετά το διπλό της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Τσέλσι, ο Πεπ Γκουαρντιόλα εξήγησε τον λόγο όπου κάθε σεζόν, οι «πολίτες» κάνουν δυναμικό φινάλε.

Η μάχη για την κορυφή της Premier League φούντωσε εκ νέου μετά το διπλό της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Τσέλσι (3-0) και την ήττα-σοκ της Άρσεναλ από την Μπόρνμουθ του Μανδά (1-2).

Πλέον η διαφορά τους είναι στους έξι βαθμούς με τους «πολίτες» να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, οι οποίοι επαλήθευσαν το εξαιρετικό «σπριντ» που κάνουν κάθε φορά στο φινάλε της σεζόν.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα κλήθηκε να εξηγήσει τους λόγους πίσω από αυτό και ο Ισπανός προπονητής εντυπωσίασε με την απάντηση του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο... ήλιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση.

Μάλιστα, τόνισε ότι δεν αστειεύεται και πως το εννοεί επειδή στο Μάντσεστερ δεν έχουν ποτέ ήλιο και εφόσον είχαν τον Νοέμβριο, τότε θα ήταν πρωταθλητές από τον Γενάρη στην Premier League καθώς έχει να κάνει με το mood και τη διάθεση των παικτών.