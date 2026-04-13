Ο Γκουαρντιόλα έδωσε έναν... απίθανο λόγο για το τρομερό φινάλε της Μάντσεστερ Σίτι κάθε χρόνο
Η μάχη για την κορυφή της Premier League φούντωσε εκ νέου μετά το διπλό της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Τσέλσι (3-0) και την ήττα-σοκ της Άρσεναλ από την Μπόρνμουθ του Μανδά (1-2).
Πλέον η διαφορά τους είναι στους έξι βαθμούς με τους «πολίτες» να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, οι οποίοι επαλήθευσαν το εξαιρετικό «σπριντ» που κάνουν κάθε φορά στο φινάλε της σεζόν.
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα κλήθηκε να εξηγήσει τους λόγους πίσω από αυτό και ο Ισπανός προπονητής εντυπωσίασε με την απάντηση του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο... ήλιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα, τόνισε ότι δεν αστειεύεται και πως το εννοεί επειδή στο Μάντσεστερ δεν έχουν ποτέ ήλιο και εφόσον είχαν τον Νοέμβριο, τότε θα ήταν πρωταθλητές από τον Γενάρη στην Premier League καθώς έχει να κάνει με το mood και τη διάθεση των παικτών.
😁☀️ Pep Guardiola on why Man City are so good at the end of the season: “The sun... No, no I'm not joking!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026
“In Manchester, never is there sun. If there was sun in November, we would be Premier League champions in January. It's the sun, honestly. The mood is better...”. pic.twitter.com/R8M6BTKsRh
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.