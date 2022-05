Μπροστά στην ευκαιρία για το +3 στην κορυφή, η Μάντσεστερ Σίτι έδειξε μέταλλο απέναντι στη Νιούκαστλ, φτάνοντας στη νίκη και στο... 99% της κατοχής της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι «πολίτες» είχαν πάρει προβάδισμα δυο τερμάτων από το πρώτο ημίχρονο απέναντι στις «καρακάξες» καθιστώντας ξεκάθαρο εξ αρχής ότι η ομάδα του Έντι Χάου δεν θα είχε καμία τύχη στο Etihad.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν τέτοια η επιβολή της Σίτι απέναντι στη Νιούκαστλ που για να διαμορφωθεί το τελικό 5-0, τα επίσημα όργανα της Premier League μέτρησαν 99% κατοχή της μπάλας έναντι του μόλις 1% των φιλοξενούμενων στο Μάντσεστερ!

