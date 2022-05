Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλήθηκε να μιλήσει για την αποτυχία της Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League, με τον Καταλανό τεχνικό να τονίζει πως στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν ρόλο τα χρήματα, πετώντας μάλιστα και το «καρφί» του στην Ρόμα στον Ζοσέ Μουρίνιο.

H Mάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε ούτε τη φετινή χρονιά να φτάσει στην κατάκτηση του Champions League που «κυνηγάει» εδώ και χρόνια, καθώς γνώρισε αποκαρδιωτικό αποκλεισμό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από αγωνιστική «κατάρρευση» λίγο πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Μιλώντας, στη συνέντευξη Τύπου για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Νιούκαστλ (8/5, 18:30), ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλήθηκε να μιλήσει για τον αποκλεισμό της ομάδας του από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τον ίδιο να τονίζει πως τα χρήματα δεν παίζουν μπάλα στο χορτάρι. Με αυτόν τον τρόπο ο Καταλανός τεχνικός άφησε και το «καρφί» του στον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ρόμα και δεν συμμετέχει στο Champions League, αλλά θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Conference League με την Φέγενορντ στις 25 Μαΐου στα Τίρανα της Αλβανίας.

«Για μένα δεν είναι θέμα χρημάτων και οι οπαδοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. H Ρόμα, για παράδειγμα, ξόδεψε πολλά εκατομμύρια και δεν είναι καν στο Champions League», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα.

