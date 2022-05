Γκουαρδιόλα: «Ίσως δεν είμαι αρκετά καλός για να κατακτήσω το Champions League με τη Σίτι» (vid)

O προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε αυτοκριτική και ανέλαβε τις ευθύνες του για τη νέα αποτυχία της ομάδας του στο Champions League.

H Mάντσεστερ Σίτι για ακόμα μια σεζόν απέτυχε να κατακτήσει το πολυπόθητο Champions League που «κυνηγάει» εδώ και χρόνια, καθώς γνώρισε αποκαρδιωτικό αποκλεισμό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από αγωνιστική «κατάρρευση» λίγο πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Ο προπονητής των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Νιούκαστλ (8/5, 18:30) ανέλαβε τις ευθύνες του για τη νέα αποτυχία της ομάδας του και έκανε αυτοκριτική, αναφέροντας πως ίσως δεν είναι αρκετά... καλός για να παρεί το Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι δηλώσεις του Καταλανού τεχνικού:

«Ίσως δεν είμαι αρκετά καλός για να οδηγήσω την ομάδα στην κατάκτηση του Champions League. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα είχε συμβεί αν στην ομάδα βρισκόταν κάποιος άλλος προπονητής και διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Όλοι γνωρίζουν πως φτάσαμε πολύ κοντά στο να τα καταφέρουμε, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε».

