Κλοπ: «Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο της Τότεναμ, δύσκολα θα χάσει βαθμούς η Σίτι» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ εξέφρασε τα παράπονά του για τον τρόπο παιχνιδιού της Τότεναμ και δήλωσε πως παρότι το πλάνο παιχνιδιού των «σπιρουνιών» λειτούργησε εξακολουθούν να βρίσκονται στην πέμπτη θέση.

Επειτα από 12 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ τα βρήκε σκούρα, δεν μπόρεσε να σπάσει την άμυνα των Λονδρέζων και η ισοπαλία (1-1) την έφερε πίσω στη μάχη του τίτλου.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιούργκεν Κλοπ ναι μεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας του στο ματς, αλλά τόνισε πως ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε η Τότεναμ δεν του άρεσε. Μάλιστα, ο Γερμανός τεχνικός των «Reds» εξέφρασε την επιθυμία του η Μάντσεστερ Σίτι να χάσει βαθμούς, προκειμένου να μη μεγαλώσει η διαφορά στη βαθμολογική κατάταξη της Premier League.

«Το πλάνο τους λειτούργησε για αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι ακόμα στην πέμπτη θέση. Κάνουν καθυστερήσεις, κάτι που δεν μας διευκολύνει, αλλά είναι έξυπνο. Αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο που δεν ήταν πολύ τολμηρός με ένα συγκεκριμένο σχέδιο παιχνιδιού. Ποτέ δεν ανοίχτηκαν πραγματικά. Δεν μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό είναι προσωπικό μου πρόβλημα.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος με την απόδοση των παικτών μου κόντρα σε μια κορυφαία ομάδα που μπορεί να παίξει Champions League την επόμενη σεζόν.

Θα ήθελα πολύ να πω ότι η Σίτι θα χάσει βαθμούς, αλλά δεν μπορώ να το δω. Μακάρι να το σκεφτόμουν διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να το δω. Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου.

