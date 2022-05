Ο Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς συνεχίζει και σπάει τα κοντέρ! Κόντρα στη Λούτον σκόραρε δύο φορές κι έφτασε τα 43 τέρματα στην Championship, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ.

Με το 7-0 η Φούλαμ διέλυσε τη Λούτον στο «Κρέιβεν Κότατζ» κι εξασφάλισε μαθηματικά και με εντυπωσιακό τρόπο την κατάκτηση του φετινού τίτλου στην Championship! Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ομάδα του κατακτήσει το τρίποντο.

Σκόραρε δύο φορές και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 43 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εως τώρα μόνο ο Γκάι Γούιτινγχαμ είχε σκοράρει 42 φορές τη σεζόν 1992/93. Από την πλευρά του ο Μίτροβιτς, ο οποίος έχει σε 43 συμμετοχές ισάριθμα γκολ θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει το ρεκόρ του, στο τελευταίο ματς της τρέχουσας σεζόν κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

⚽️ Most goals scored in a single English second-tier season since 1992/93:



1️⃣ 43 - Aleksandar Mitrović (21/22)

2️⃣ 42 - Guy Whittingham (92/93) pic.twitter.com/TP4mIe4rxE