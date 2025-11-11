Μάρκο Σίλβα: «Τρίζει» η θέση του στον πάγκο της Φούλαμ
Η εμπιστοσύνη της διοίκησης της Φούλαμ προς το πρόσωπο του Μάρκο Σίλβα έχει αρχίσει να ραγίζει μετά το κακό ξεκίνημα των Cottagers στη φετινή σεζόν. Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού (2015-2016) βρίσκεται στο «τιμόνι» του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2021 και φέτος διανύει την πέμπτη του σεζόν στους λονδρέζους, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι.
H προσφορά του στον σύλλογο από όταν ανέλαβε είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο τα πρόσφατα αποτελέσματα της Φούλαμ έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Πορτογάλο τεχνικό και το μέλλον του είναι πλέον αβέβαιο. Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ενώ αρχικά η διοίκηση της Φούλαμ επιθυμούσε να κινήσει τις διαδικασίες προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο, η επιλογή αυτή φαίνεται πως, για την ώρα τουλάχιστον, απομακρύνεται.
Δείτε ΕπίσηςΔιαπληκτίστηκε ο Σίλβα με δημοσιογράφο στη συνέντευξη τύπου: «Μίλας από τώρα για ήττα; Δεν μπορεί να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσουμε;»
Η Φούλαμ, μετά από 11 αγωνιστικές στην Premier League βρίσκεται μία «ανάσα» πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, αφού έχει συγκεντρώσει μόλις 11 βαθμούς με μόλις τρεις νίκες. Μάλιστα, το πρόγραμμα των Cottagers μετά την διακοπή των πρωταθλημάτων είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, αφού αντιμετωπίζουν κατά σειρά της Σάντερλαντ, Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι. Θυμίζουμε, ότι ο βρετανικός Τύπος είχε συνδέσει τον Σίλβα με τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, προτού οι Reds προσλάβουν τελικά τον Σον Ντάις ως διάδοχο του Άγγελου Ποστέκογλου.
Understand Fulham are weighing up the future Marco Silva.— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 11, 2025
Tensions are mounting with Fulham only a point above the relegation zone.
And Silva, who is a free agent this summer, has proven reluctant to sign a new deal. This has been Fulham’s preference since the summer.🏡
With… pic.twitter.com/csCUjHLOXv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.