Η Φούλαμ «φλερτάρει» με τη ζώνη του υποβιβασμού και το μέλλον του Μάρκο Σίλβα μοιάζει αβέβαιο, ενώ το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η εμπιστοσύνη της διοίκησης της Φούλαμ προς το πρόσωπο του Μάρκο Σίλβα έχει αρχίσει να ραγίζει μετά το κακό ξεκίνημα των Cottagers στη φετινή σεζόν. Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού (2015-2016) βρίσκεται στο «τιμόνι» του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2021 και φέτος διανύει την πέμπτη του σεζόν στους λονδρέζους, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι.

H προσφορά του στον σύλλογο από όταν ανέλαβε είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο τα πρόσφατα αποτελέσματα της Φούλαμ έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Πορτογάλο τεχνικό και το μέλλον του είναι πλέον αβέβαιο. Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ενώ αρχικά η διοίκηση της Φούλαμ επιθυμούσε να κινήσει τις διαδικασίες προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο, η επιλογή αυτή φαίνεται πως, για την ώρα τουλάχιστον, απομακρύνεται.

Η Φούλαμ, μετά από 11 αγωνιστικές στην Premier League βρίσκεται μία «ανάσα» πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, αφού έχει συγκεντρώσει μόλις 11 βαθμούς με μόλις τρεις νίκες. Μάλιστα, το πρόγραμμα των Cottagers μετά την διακοπή των πρωταθλημάτων είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, αφού αντιμετωπίζουν κατά σειρά της Σάντερλαντ, Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι. Θυμίζουμε, ότι ο βρετανικός Τύπος είχε συνδέσει τον Σίλβα με τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, προτού οι Reds προσλάβουν τελικά τον Σον Ντάις ως διάδοχο του Άγγελου Ποστέκογλου.