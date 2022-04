Ο Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς ψηφίστηκε ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Championship, μιας και με τα γκολ που σημείωσε, βοήθησε τα μέγιστα ώστε η Φούλαμ να πάρει την άνοδο στην Premier League.

Tα νούμερα του Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς τη φετινή σεζόν είναι πραγματικά ασύλληπτα. Ο ύψους 1.89 Σέρβος στράικερ μετράει 41 τέρματα σε ισάριθμες εμφανίσεις και έχει πάρει από το χέρι την Φούλαμ, οδηγώντας την στην άνοδο για την κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

Επόμενος στόχος του Σέρβου στράικερ είναι να ξεπεράσει το ρεκόρ του Γκάι Γουίτιγχαμ, ο οποίος τη σεζόν 1992-1993 με την Πόρτσμουθ είχε πετύχει 42 γκολ σε πρωτάθλημα 46 αγωνιστικών! Εκτός από τα 41 γκολ, ο Μίτροβιτς μετρά εφέτος και επτά ασίστ σε μια ονειρική σεζόν για τον ίδιο.

Οπως είναι λογικό το βραβείο για τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς στην Championship δεν θα μπορούσε να καταλήξει σε άλλα χέρια εκτός του Μίτροβιτς.

🏆 The #SkyBetChampionship Player of the Season is @FulhamFC's Aleksandar Mitrović. 👏



