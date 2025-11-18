Ανατροπή στη Φούλαμ όσον αφορά το μέλλον του Μάρκο Σίλβα, καθώς ο σύλλογος προσέφερε νέο συμβόλαιο στον Πορτογάλο τεχνικό.

Η μέτρια φετινή πορεία της Φούλαμ είχε θέσει υπό αμφισβήτηση το μέλλον του Μάρκο Σίλβα στον πάγκο της. Το συμβόλαιο του Πορτογάλου προπονητή εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι λονδρέζοι νωρίτερα μέσα στο μήνα φαίνεται πως είχαν «παγώσει» τις διαδικασίες για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, η κατάσταση άλλαξε κατά τη διάρκεια της διακοπής λόγω των εθνικών και η διοίκηση προσέφερε στον άλλοτε τεχνικό του Ολυμπιακού νέο πολυετές συμβόλαιο με σκοπό να τον κρατήσει στον πάγκο της Φούλαμ για τα επόμενα χρόνια.

Τη φετινή σεζόν, η Φούλαμ «φλερτάρει» με την επικίνδυνη ζώνη από την οποία απέχει μόλις έναν βαθμό και βρίσκεται στην 15η θέση της Premier League. Ο Σίλβα βρίσκεται στην ομάδα από το 2021 και την αμέσως επόμενη χρονιά την ανέβασε στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, εκεί όπου την διατήρησε τις σεζόν που ακολούθησαν.

Ο Πορτογάλος φαίνεται πως είχε παράπονα από την διοίκηση για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, ωστόσο η τελευταία επιθυμεί πλέον να πορευτεί μαζί του και μετά το τέλος του καλοκαιριού.