Οι πιτσιρικάδες γιοι των Μάτιτς και Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησαν ν' αναπαραστήσουν τη συνεργασία των πατεράδων τους και το γκολ που πέτυχε ο Πορτογάλος απέναντι στην Τσέλσι, το βράδυ της Πέμπτης.

Ο CR7 έφτασε στα 101 τέρματα στην Premier League με την άμεση απάντηση στο γκολ του Αλόνσο από τους «μπλε» και ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ».

Ο Κριστιάνο τζούνιορ έπρεπε να κατεβάσει την σκαφτή πάσα του Σέρβου και να σουτάρει με δύναμη, αν και το τελείωμα... μάλλον θέλει αρκετή δουλειά ακόμα για να φτάσει στο επίπεδο του πατέρα του.

Μάλιστα, οι γιοι των δύο ποδοσφαιριστών της Γιουνάιτεντ προσπάθησαν να μιμηθούν ακόμα και τον πανηγυρισμό των μπαμπάδων τους, οι οποίοι μάλλον ευτυχισμένοι είναι αφού καταφέρνουν να εμπνεύσουν τα παιδιά τους...

Cristiano Ronaldo’s son and Nemanja Matic’s son recreating their father’s goal and assist against Chelsea. #MUFC pic.twitter.com/apVKC6hNmS