Η Νότιγχαμ Φόρεστ σφράγισε και μαθηματικά τη συμμετοχή της στα play-offs ανόδου της Championship μετά το διπλό επί της Φούλαμ και ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, Μιλτιάδης Μαρινάκης αποθέωσε ομάδα και φιλάθλους στο twitter.

Το «τρένο» της Νότιγχαμ Φόρεστ πέρασε και από την έδρα της πρωτοπόρου Φούλαμ (0-1) και άπαντες πλέον στις τάξεις των Κόκκινων βλέπουν τον στόχο της ανόδου στην Premier League πιο κοντά από ποτέ!

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη σφράγισε τη συμμετοχή της στα play-offs, αλλά δεν αποκλείεται να μη χρειαστεί καν τα μπαράζ, αφού η απώλεια βαθμών της 2ης, Μπόρνμουθ μείωσε την «ψαλίδα» σε απόσταση βολής (-3) κι έτσι η Φόρεστ αν νικήσει τα Κεράσια στην προτελευταία αγωνιστική μπορεί να κερδίσει στο νήμα την κούρσα της απευθείας ανόδου!

Όπως ήταν λογικό, η ατμόσφαιρα στο «Κρέιβεν Κότατζ» από τους φίλους της Νότιγχαμ ήταν άκρως πανηγυρική μετά το τέλος του αγώνα και σε αυτήν στάθηκε και ο γιος του ιδιοκτήτη του αγγλικού συλλόγου και του Ολυμπιακού, Μιλτιάδης Μαρινάκης, ο οποιός με ανάρτησή του στο twitter σχολίασε:

«Υπέροχη νίκη, απίστευτη στήριξη. Συνεχίζουμε!»

Amazing victory and unreal support. Let’s keep going! #NFFC pic.twitter.com/cbBDXjJZjG