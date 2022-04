Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πολ Πογκμπά και ο Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς της Λάτσιο βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα.

Ο Ραλφ Ράγκνικ έχει προαναγγείλει ολικό «λίφτινγκ» στο ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την επόμενη σεζόν. Ο Πολ Πογκμπά βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου και οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεδομένα θα κινηθούν για την ενίσχυση τους στον χώρο του κέντρου. Η περίπτωση του Ντέκλαν Ράις αρέσει στη Γιουνάιτεντ, η οποία προετοιμάζεται για μεταγραφική «μονομαχία» με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η περίπτωση του διεθνή Άγγλου μεσοαμυντικού δεν είναι η μοναδική που υπάρχει για την ενίσχυση του άξονα της νέας ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ, ενώ δεν αποκλείεται να μη γίνει μόνο μια μεταγραφή στο κέντρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» προετοιμάζουν πρόταση για την απόκτηση του ηγέτη της μεσαίας γραμμής της Λάτσιο, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ έχουν παρακολουθήσει στενά την περίπτωση του Σέρβου χαφ και μάλιστα υπάρχει θετική εισήγηση από τον Ραλφ Ράγκνικ. Φυσικά οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν «παίζουν» μόνοι τους για τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, καθώς ο 27χρονος έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον τόσο της Γιουβέντους όσο και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς μετράει την τρέχουσα σεζόν 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Λάτσιο, έχει σκοράρει εννέα γκολ και έχει μοιράσει 12 ασίστ. Ο Σέρβος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «Λατσιάλι» μέχρι το 2024 και οι Ρωμαίοι αξιώνουν ένα ποσό της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσουν.

#ManchesterUnited preparing an official bid to try to sign Sergej #MilinkovicSavic. RedDevils scouts watched SMS in the last games and consider him ready to play for #MUFC. His agent Kezman is in Italy to discuss with #Lazio the price. #Juventus and #PSG are also interested https://t.co/SFu76WvYE1