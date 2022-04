Ο Φρανκ Λάμπαρντ πρόκειται να κληθεί σε απολογία από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε μετά την χτεσινή ήττα της Έβερτον από τη Λίβερπουλ αφήνοντας υπονοούμενα για την διαιτησία του Στιούαρτ Άτγουελ.

Η Λίβερπουλ θριάμβευσε στο κυριακάτικο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ επί της συμπολίτισσας Έβερτον με 2-0, καταφέρνοντας να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των «ζαχαρωτών» με σκόρερ τους Ρόμπερτσον και Οριγκί. Έτσι οι Κόκκινοι επανέφεραν την διαφορά τους από την Μάντσεστερ Σίτι στον έναν βαθμό, ενώ η Έβερτον βρέθηκε κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο τεχνικός των toffies, Φρανκ Λάμπαρντ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με την διαιτησία του παιχνιδιού στις δηλώσεις του μετά το ματς κάνοντας λόγω για άνιση μεταχείρηση των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, για την φάση του 53ου λεπτού όπου οι μπλε του Μέρσεϊσαϊντ ζήτησαν πέναλτι, ο Λάμπαρντ τόνισε:

«Είναι πέναλτι. Αν ο Μο Σαλάχ είχε δεχθεί αυτό το μαρκάρισμα στην άλλη περιοχή, θα είχε πάρει πέναλτι. Εμείς όμως δεν θα πάρουμε τέτοιο πέναλτι στο Άνφιλντ, αυτή είναι η πραγματικότητα του ποδοσφαίρου μερικές φορές. 'Οταν κοιτάς τη φάση στο VAR και δεν έχεις κάτι να πεις, είναι σαφές ότι συμβαίνουν αμφισβητήσιμα πράγματα. Αλλά μάλλον δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε και τίποτα καλύτερο σε αυτό το γήπεδο».

Τα συγκεκριμένα σχόλια φυσικά δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους ιθύνοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας, η οποία ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες θα καλέσει τον παλαίμαχο «θρύλο» της Premier League σε απολογία. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς της FA, απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναφορά από παίκτες, προπονητές ή διοικούντες των ομάδων στην διαιτησία του αγγλικού πρωταθλήματος.

