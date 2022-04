Δυνατές αγκαλιές, λίγες κουβέντες και χαρούμενα πρόσωπα. Ο Κρίστιαν Έρικσεν εισέπραξε όλη την αγάπη από τους πρώην συμπαίκτες του στην Τότεναμ μετά το 0-0 της Μπρέντφορντ με τα «σπιρούνια».

Οι «bees» κατάφεραν να κρατήσουν την ομάδα του Αντόνιο Κόντε στην ισοπαλία δίχως τέρματα, αν και οι παίκτες του Τόμας Φρανκ θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει, αφού δυο φορές σε προσπάθειες του Τόνεϊ, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Στη λήξη της αναμέτρησης του Σαββάτου, φυσικά ο Κρίστιαν Έρικσεν γέμισε από αγκαλιές των πρώην συμπαικτών του και όλοι φρόντισαν να του δείξουν πως παραμένει στην καρδιά τους.

Ο Έρικσεν μοίρασε απλόχερα χαρά σε έναν φίλο της Τότεναμ με αναπηρία, υπογράφοντας στη φανέλα του (vid)

Christian Eriksen embraces his former Tottenham teammates at full-time 🤍 pic.twitter.com/CWVF8qfhTa