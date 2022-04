Ασχέτως αν αγωνίζεται στη Μπρέντφορντ, ο Κρίστιαν Έρικσεν λατρεύεται ακόμα από τους φίλους της Τότεναμ και φανταπέδωσε έμπρακτα την αγάπη, πλησιάζοντας στην εξέδρα των Σπερς και υπογράφοντας στη φανέλα ενός υποστηρικτή των Λονδρέζων με αναπηρία.

Κερδίζει το χειροκρότημα σε όποιο γήπεδο κι αν παίζει. Στη θύμηση της φρικιαστικής στιγμής του «Parken Stadium», αλλά και του αγώνα που έδωσε για να επανέλθει στη δράση ακμαίος όπως πριν, το κοινό υποκλίνεται αυθόρμητα στον Κρίστιαν Έρικσεν. Οι φίλοι της Τότεναμ, άλλωστε, έχουν διπλό λόγο να το κάνουν, αφού ο Δανός χαφ δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί αγαπητή φιγούρα βάσει της προσφοράς του στο βόρειο Λονδίνο.

Κι ο ίδιος ο Κρίστιαν Έρικσεν, όμως, δεν ξέχασε την παλιά του ομάδα. Μετά το ματς της Μπρέντφορντ κόντρα στην Τότεναμ (0-0), ο Δανός πλησίασε στην εξέδρα των φίλων των Σπερς όπου εισέπραξε και ανταπέδωσε το χειροκρότημα, φροντίζοντας, μάλιστα, να κάνει χαρούμενο και έναν υποστηρικτή της ομάδας με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, ο Δανός αποδέχθηκε το κάλεσμά του για ένα αυτόγραφο στη φανέλα του στην Τότεναμ με το «23» και τον έκανε να κοιτάει... αποσβολωμένος για το δώρο που μόλις είχε λάβει, κερδίζοντας ακόμα έναν γύρο αποθέωσης και χειροκροτημάτων.

Christian Eriksen with the Tottenham fans after the game



